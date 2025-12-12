Номинального директора рехаба "Антонов Pro" арестовали

Он обвиняется в похищении человека

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Видновский городской суд Московской области арестовал номинального гендиректора реабилитационного центра "Антонов Pro" Михаила Ливака. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенных судов Московской области.

"Задержан Ливак Михаил Алексеевич, он обвиняется по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 февраля 2026 года", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что ранее он сам лечился в этом реабилитационном центре, а позже остался работать волонтером. Через какое-то время создатель учреждения Максим Антонов предложил ему стать номинальным гендиректором.

Ранее был арестован создатель "Антонов Pro" Максим Антонов по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении человека. Под стражу были отправлены финансовый директор Михаил Петушков, волонтеры Павел Колесов и Кирилл Вихарев. По информации подмосковного СК, они признали вину и дали показания на Антонова.

Реабилитационный центр "Антонов Pro" находится в деревне Малое Видное Ленинского городского округа Московской области. Официально учреждение носит название ООО "Серца". Там оказывали помощь больным наркоманией и алкоголизмом. Рехаб рекламировали многие знаменитости.

Антонов и другие сотрудники реабилитационного центра были задержаны после заявления в полицию нескольких постояльцев центра. По словам пациентов, сотрудники не только незаконно удерживали постояльцев, но и лишали их возможности свободно передвигаться, а также систематически применяли в отношении них насилие.