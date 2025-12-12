Bild: в ФРГ 28 квартир пострадали из-за неудачного обезвреживания бомбы

Эксперты предполагали, что имеют дело с фосфорным снарядом, но он оказался фугасным

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны в городе Ханау (федеральная земля Гессен) привела к повреждению 28 квартир. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, 11 декабря саперы должны были провести контролируемый взрыв 250 кг снаряда. Эксперты ошибочно предположили, что это фосфорная бомба, но она оказалась фугасной. Специалисты заранее объявили, что обезвредить снаряд будет невозможно из-за сильно поврежденного детонатора. Из заполненных водой контейнеров был построен защитный барьер. 4,5 тыс. жителей близлежащих домов были вынуждены эвакуироваться.

Этого оказалось недостаточно: взрыв был настолько мощным, что пробил барьер. В результате было повреждено множество жилых зданий: 28 квартир, по меньшей мере 1 из которых стала непригодна для проживания. Инцидент затронул 58 жителей. Некоторые улицы пока останутся закрытыми в качестве меры предосторожности. Газета отмечает, что точный размер ущерба городу не установлен, но он значительный.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров, 10-20% из них не разорвались. Каждые несколько месяцев подобные боеприпасы обнаруживают рабочие при строительстве дорог или закладке фундаментов новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.