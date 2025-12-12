В Югре с экс-директора управления автодорог взыскали 35 млн рублей

Мужчина получил эти деньги незаконным путем

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по иску прокуратуры взыскал с бывшего директора управления автомобильных дорог Югры более 35 млн рублей незаконного дохода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура округа провела проверку антикоррупционного законодательства. В результате по иску прокуратуры с бывшего директора государственного учреждения "Управление автомобильных дорог" в доход государства взыскано свыше 35 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, экс-директор являлся также учредителем одной из коммерческих организаций, которая через субподрядные договоры участвовала в исполнении государственных контрактов учреждения. В результате возник конфликт интересов, который он не стал никак предотвращать. В результате он получил свыше 35 млн рублей незаконного дохода.

Кроме того, по иску прокуратуры чиновнику изменены основание и формулировка увольнения - теперь указана причина по утрате доверия.