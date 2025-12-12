Верховный суд передаст дело Копайгородских для рассмотрения в Мещанский суд Москвы

Экс-мэру Сочи продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня 2026 года, а его жене - до 12 июля

Алексей и Янина Копайгородские (в центре) © Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России определил территориальную подсудность рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины о получении взяток на 248 млн рублей. Как сообщила ТАСС адвокат семьи Копайгородских Елизавета Меткина, дело будет рассматривать Мещанский суд столицы.

"Дело будет рассматриваться в Москве, в Мещанском суде", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что Алексею Копайгородскому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня 2026 года, Янине Копайгородской - до 12 июля. Арест на имущество обвиняемых продлен до 17 июля 2026 года.

Как отмечали в Генпрокуратуре, материалы уголовного дела Копайскородских после утверждения обвинительного заключения были направлены для определения подсудности рассмотрения в Верховный суд РФ. По данным надзорного ведомства, чиновник при посредничестве жены получил в Сочи от представителей коммерческих организаций 248 млн рублей с марта 2022-го по май 2024 года. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство.

Полученные средства, согласно материалам дела, Копайгородские легализовали путем приобретения недвижимости. Кроме того, по версии следствия, с января 2022 года по март 2024-го Копайгородский при пособничестве жены похитил вверенное ему имущество в виде двух земельных участков в Сочи стоимостью не менее 26 млн рублей, которые были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо.

Копайгородскому вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере). Его жена обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупно размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, а также подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью).

В материалах дела говорится, что Копайгородская в сентябре 2024 года склонила одного из свидетелей к даче заведомо ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью, а с ноября по декабрь 2024 года, находясь под домашним арестом, действуя через помощника Копайгородского Александра Пасунько, подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тыс. рублей. Пасунько также проходит по делу обвиняемым по ч. 2 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью).

История дела

Копайгородский был главой Сочи с 11 сентября 2019 года до 14 мая 2024-го, 25 сентября 2024 года он был заключен под стражу по делу о присвоении в особо крупном размере.

В Генпрокуратуре отмечали, что в ходе предварительного следствия Копайгородскими активно оказывалось противодействие расследованию.

Одновременно в Хостинском районном суде Сочи продолжается рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры к Копайгородскому и аффилированным с ним лицам об обращении в доход государства активов на 1,6 млрд руб., включая 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе элитное жилье около Эрмитажа в Санкт-Петербурге, 5 автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы зарубежных производителей и ювелирные изделия.