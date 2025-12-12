Арест экс-мэра Нижнекамска Муллина обжаловали

Бывшего чиновника задержали по делу о мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Адвокаты бывшего главы Нижнекамского района и города Нижнекамска Рамиля Муллина, задержанного по делу о мошенничестве и превышении полномочий, обжаловали его арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.

"Ходатайство по обжалованию ареста Муллина от его защитников поступило в суд, рассматривать ходатайство будет Верховный суд Татарстана", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Муллин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, чиновник предоставил фиктивные документы об исполнении обязательств по договору об оказании услуг муниципалитету местным предпринимателем. В результате исполнительному комитету Нижнекамского района причинен ущерб на сумму свыше 24 млн рублей. Аналогичным способом Муллин причинил ущерб ДОСААФ Татарстана на сумму свыше 11 млн рублей. 5 декабря суд отправил его в СИЗО до 3 февраля 2026 года. Вину Муллин не признал.