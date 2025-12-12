С экс-главы Нижнего Новгорода взыскали 1,4 млрд рублей

Олег Сорокин оказывал покровительство застройщику "Старт-строй"

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Нижегородской области взыскала с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам судебного рассмотрения суд принял решение о взыскании с ответчиков более 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Так, прокуратура установила, что Сорокин, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство при осуществлении деятельности ООО "Специализированный застройщик "Старт-строй", в котором его жене Эладе Нагорной принадлежали 60% доли в уставном капитале. Общество было задействовано в преобразовании незаконного обогащения в иные активы, а также формировании под видом чистой прибыли денежных средств, производных от извлеченного коррупционного дохода. При этом с 2016 по 2022 год организацией осуществлена выплата Нагорной дивидендов.