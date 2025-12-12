ТАСС: экс-пограничнику с Украины запросили 22 года за подготовку теракта в ДНР

Для его сообщницы Валентины Заярной прокурор попросил 20 лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Гособвинение попросило суд назначить бывшему сотруднику погранслужбы Украины Денису Сторожуку, обвиняемому в участии в террористической организации под руководством Главного управления разведки Министерства обороны Украины и покушении на теракт, 22 года лишения свободы, для его сообщницы Валентины Заярной прокурор попросил 20 лет в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Заярной гособвинитель попросил 20 лет лишения свободы в колонии общего режима, Сторожуку - 22 года в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

В ходе первого слушания по существу экс-пограничник признал вину только по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Заярная не признала вину в суде.

По версии следствия, в период с сентября 2022-го по март 2023 года Сторожук, который в 2022 году принимал участие в боестолкновениях с Вооруженными силами РФ в Мариуполе, вышел на сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины, чтобы выехать из ДНР. Сотрудник ГУР МО Украины при этом предложил фигуранту войти в состав террористического сообщества и подорвать машину зампредседателя комитета по безопасности и обороне Народного совета ДНР, на что бывший пограничник согласился. Для совершения теракта он привлек Заярную, у которой снимал квартиру в ДНР.

В марте 2023 года Сторожук и Заярная были задержаны. В квартире Заярной сотрудники УФСБ России по ДНР изъяли заранее подмененную российскими оперативниками на муляж взрывчатку, адресованную на фиктивное имя Сторожука по поддельному паспорту, которую фигуранты планировали разместить в машине заместителя председателя.

В отношении бывшего пограничника Украины возбудили уголовные дела за незаконное приобретение и хранение взрывчатки, покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ, участие в террористическом сообществе, вербовку, попытку теракта и подделку документов. Его сообщницу обвиняют в участии в террористической организации, покушении на теракт и незаконном хранении взрывчатки.