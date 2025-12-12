В Дагестане против замглавы села завели дело о мошенничестве

Женщину подозревают в служебном подлоге и незаконном оформлении земельных участков

МАХАЧКАЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Замглавы сельского поселения в Магарамкентском районе Дагестана подозревается в служебном подлоге и незаконном оформлении трех земельных участков. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Магарамкентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации одного из сельских поселений Магарамкентского района. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (2 эпизода)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в период с 2023 по 2024 год подозреваемая незаконно оформила право собственности на земельные участки в одном из сел района на себя и своего мужа. Для этого она подделала выписки из книг учета, содержащие заведомо ложные сведения о правах на землю.

"В результате ее противоправных действий администрации сельского поселения причинен имущественный ущерб, выразившийся в незаконном выбытии из муниципальной собственности трех земельных участков", - добавили в ведомстве.