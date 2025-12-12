Экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области осудили на пять лет условно

Николая Смирнова обвинили в получении взятки в особо крупном размере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил пять лет условно бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Смирнова Николая Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, назначить ему наказанием в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распоряделительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 5 лет, со штрафом 4 млн 410 тысяч рублей", - сказала судья, добавив, что назначенный приговор является условным.

13 января департамент информационной политики Свердловской области сообщал, что Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, в связи с переходом на другую работу. 23 января он был задержан по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), 24 января - арестован.

С весны 2024 года правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ Свердловской области. В мае 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере задержали замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына, курирующего вопросы реализации госпрограммы развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности региона. По делу также был задержан бывший депутат законодательного собрания области Павел Мякишев.

С деятельностью в сфере ЖКХ, по данным местных СМИ, могли быть связаны и уголовные дела в отношении главы Дегтярска Вадима Пильникова и его заместителя Андрея Ильина, которые были задержаны в конце 2024 года.