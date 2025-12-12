Командира ВСУ заочно приговорили к 19 годам за теракт в Белгородской области

Виталий Нащубский объявлен в международный розыск

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украинский военный приговорен к 19 годам заключения за приказ подчиненным совершать обстрелы населенных пунктов в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковнику Виталию Нащубскому. Он признан виновным в совершении террористического акта в Белгородской области", - говорится в сообщении.

Там отметили, что приговором суда Нащубскому назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Нащубскому заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Следствием и судом установлено, что с февраля по март 2023 года Нащубский, занимая позиции в Харьковской области Украины, приказывал подчиненным военнослужащим механизированного батальона совершать обстрелы из артиллерийских орудий, в том числе минометов М120-15 "Молот" и УПИК-82, а также самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика" и "M777" населенных пунктов Графовка, Новая Таволжанка, Марьино, Карабаново и Панков Белгородской области. В результате совершенных Нащубским преступлений погиб один человек, еще пятеро были ранены.