СК завершил расследование против экс-председателя Менделеевского суда Татарстана

Ирека Набиева обвиняют, в частности, в мошенничестве, получении взятки и похищении человека

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Менделеевского районного суда Республики Татарстан Ирека Набиева, обвиняемого в мошенничестве, получении взятки, похищении человека и ряде других преступлений.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Менделеевского районного суда Республики Татарстан Ирека Набиева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), похищении человека с применением насилия (ч. 3 ст. 126 УК РФ), вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), а также в легализации денежных средств или иного имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), совершенных в составе организованной группы, а также в подстрекательстве должностного лица органа власти к превышению должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Там отметили, что Набиев с 2021 года скрывался от органов следствия за пределами России. В сентябре 2025 года в аэропорту Казани он был задержан оперативными сотрудниками транспортной полиции. Следствием установлено, что летом 2017-го Набиев на территории Татарстана создал организованную преступную группу, в которую, помимо него, вошли трое жителей Набережных Челнов. Участники преступной группы под руководством Набиева в целях хищения денежных средств в размере свыше 76 млн рублей с расчетного счета одной из организаций похитили ее директора и, применяя в отношении него насилие, требовали передачи прав управления юридическим лицом. После установления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью члены преступной группы похитили указанные денежные средства и легализовали их. В отношении трех участников преступной группы ранее вынесены обвинительные приговоры.

Кроме того, следствием доказаны факты получения Набиевым с 2016 по 2019 год взяток в виде денег, иного имущества и услуг имущественного характера в особо крупном размере на общую сумму свыше 17 млн рублей от одного из предпринимателей Набережных Челнов за общее покровительство и обеспечение благоприятных условий для ведения бизнеса. Также дополнительно установлен факт совершения Набиевым мошенничества в размере 16 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.