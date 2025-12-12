В Пермском крае объявляли режим беспилотной опасности

Оперативные службы находились в полной готовности

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности был объявлен в Пермском крае. Об этом сообщало министерство территориальной безопасности региона.

"В Пермском крае введен режим "Беспилотной опасности". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике", - говорилось в сообщении ведомства.

Позже в приложении МЧС сообщили об отмене опасности.

В новость внесены изменения (18:13 мск) - добавлена информация об отмене угрозы атак БПЛА.