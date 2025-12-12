Имущество экс-главы Крымского района Кубани взыскали в доход России

Также в бюджет государства обратили имущество еще 11 человек, которые являются родственниками и знакомыми Сергея Леся

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Геленджикский городской суд в Краснодарском крае удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества бывшего главы Крымского района Сергея Леся и еще 11 ответчиков, которые являются его родственниками и знакомыми, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Геленджикский городской суд рассмотрел иск прокуратуры к бывшему главе Крымского района Сергею Лесю и еще к 11 лицам, являющимся его родственниками и знакомыми. Судом исковые требования удовлетворены. В доход государства с ответчиков взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки", - говорится в заявлении.

По данным прокуратуры Краснодарского края, Лесь приобрел 99 объектов недвижимости общей площадью 149 тыс. кв. м, а также 13 транспортных средств на неподтвержденные доходы. Имущество было оформлено на бывшего чиновника и его доверенных лиц. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, неподтвержденные доходы Леся и еще 11 ответчиков, являющихся его родственниками и знакомыми, превысили 180 млн рублей. Всего было приобретено имущество на 350 млн рублей.

"С июня 2017-го по октябрь 2025 года Лесь, возглавляя муниципальное образование, использовал свое положение и полномочия для капитализации собственных активов, права собственности на которые с целью сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода оформлял на аффилированных лиц и родственников. За восьмилетний период неподтвержденные доходы ответчиков составили более 180 млн рублей, а по возмездным сделкам приобретено имущество на общую сумму более 350 млн рублей. Изложенные сведения нашли подтверждение в ходе рассмотрения гражданского дела в суде", - говорится в сообщении.

11 октября глава Крымского района был задержан, ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Октябрьский районный суд Краснодара 12 октября по ходатайству следствия избрал в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября. Согласно материалам дела, в период с января по март 2024 года он отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.

20 октября Лесь ушел с поста главы района.