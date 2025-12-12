Защита экс-главы Ростовского облсуда настаивает на оправдательном приговоре

Адвокат Елены Золотаревой заявил, что обвинение строится на произвольных версиях, а не на фактах

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Сторона защиты экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой заявила о недостаточности и недостоверности собранной по уголовному делу о коррупции доказательной базы, в связи с чем настаивает на постановлении в отношении нее оправдательного приговора, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

В пятницу в Первомайском районном суде Краснодара по уголовному делу о коррупции проходят прения сторон. Ранее гособвинитель ходатайствовал перед судом о назначении Золотаревой наказания в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 170 млн рублей и конфискацией 18 млн 400 тыс. рублей, полученных преступным путем.

"По всем 7 инкриминируемым эпизодам обвинения имеются невосполнимые пробелы. Обвинение строится на произвольных версиях, а не на фактах. Мы просим оправдательный приговор", - заявил один из адвокатов Золотаревой в ходе прений сторон.

По словам адвокатов, по одному из эпизодов обвинения в получении взятки нет доказательной базы, свидетельствующей об обсуждении суммы взятки в размере 5 млн рублей, в других эпизодах - в ходе предварительного следствия судьи в своих показаниях якобы не заявляли, что Золотарева давала им какие-либо указания по рассматриваемым ими уголовным делам, якобы не заявляли об оказании на них давления с ее стороны, не установлены взяткодатели. Адвокаты обратили внимание суда на возраст Золотаревой, которой в 2025 году исполнится 67 лет, ее состояние здоровья, тот факт, что она проработала 40 лет в судебной системе, является ветераном труда.

Сама Золотарева от участия в прениях сторон отказалась, свою вину она не признает. Также суд в пятницу удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении меры пресечения в отношении обвиняемых по уголовному делу на три месяца и о продлении срока действия обеспечительных мер в виде ареста на их имущество.

Позиция других обвиняемых по делу

Защитники экс-заместителя Золотаревой Татьяны Юровой также настаивали на наличии в материалах не подтвержденных фактическими обстоятельствами доказательств. Бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский выступил в суде в прениях сторон сам. "Моя ответственность за посредничестве во взяточничестве исключена. Прошу постановить в отношении меня оправдательный приговор", - заявил Рощевский. Он выразил несогласие с квалификацией его деяний как посредничество во взяточничестве.

Еще двое обвиняемых заявили о намерении выступить в прениях сторон в ходе следующего заседания. Следующее заседание по делу назначено на 19 декабря. Также 22 декабря суд проведет предварительное заседание по иску об обращении имущества обвиняемых в доход государства.

Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области слушается в Первомайском районном суде Краснодара. В деле пять фигурантов: экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее бывшая заместитель Татьяна Юрова, экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский и бизнесмен Альберт Романов.

В конце мая 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела представление председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и выдала положительное решение. Золотаревой вменяют несколько эпизодов получения взяток. Аналогичные обвинения, а также обвинение по эпизоду в посредничестве по взяточничестве предъявлены ее бывшей заместительнице Юровой.

По версии обвинения, Бондаренко также является посредником в передаче взяток Золотаревой и Юровой. В посредничестве во взяточничестве обвиняются Рощевский и бизнесмен Романов. Последний уже в процессе рассмотрения дела судом заключил контракт с Минобороны для направления в зону проведения специальной военной операции.