В Москве на Вешняковском путепроводе семь автомобилей попали в ДТП

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием семи автомобилей произошло на Вешняковском путепроводе в Москве, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

"На Вешняковском путепроводе произошло ДТП с участием семи автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2 км", - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, произошло два ДТП с участием трех и четырех автомобилей. "По предварительным данным, без пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Позднее в ведомстве сообщили о восстановлении движения на Вешняковском путепроводе.

В новость внесены изменения (20:53 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.