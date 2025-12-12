В Твери ввели режим ЧС в зоне повреждений после падения БПЛА

Границей территории, на которой возникла ЧС, обозначены территории трех многоквартирных жилых домов и соцобъекта

ТВЕРЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Твери ввели режим ЧС на территории, где в ночь на пятницу был нанесен ущерб от падения украинского беспилотника. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на сайте администрации города.

"Ввести <…> для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Границей территории, на которой возникла ЧС, обозначены территории трех многоквартирных жилых домов и соцобъекта.

Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщали, что проведено обследование многоквартирного дома в Твери, поврежденного в результате отражения атаки БПЛА. Выявлено, что несущие конструкции здания не повреждены. Проведен разбор разрушенных элементов, завершены работы, связанные с восстановлением газоснабжения жилого фонда.