В Одессе произошли взрывы
Редакция сайта ТАСС
18:30
обновлено 18:49
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел вечером в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".
Позже издание "Страна" сообщило о новых взрывах в городе. Других подробностей не приводится.
В Одесской области действует режим воздушной тревоги. В красной зоне также находятся Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.
В новость внесены изменения (21:48 мск) - добавлена информация о новых взрывах.