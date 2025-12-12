ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Одессе произошли взрывы

В Одесской области действует режим воздушной тревоги
Редакция сайта ТАСС
18:30
обновлено 18:49

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел вечером в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Позже издание "Страна" сообщило о новых взрывах в городе. Других подробностей не приводится.

В Одесской области действует режим воздушной тревоги. В красной зоне также находятся Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

В новость внесены изменения (21:48 мск) - добавлена информация о новых взрывах. 

Украина