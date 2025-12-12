В Одессе произошли взрывы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел вечером в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Позже издание "Страна" сообщило о новых взрывах в городе. Других подробностей не приводится.

В Одесской области действует режим воздушной тревоги. В красной зоне также находятся Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

В новость внесены изменения (21:48 мск) - добавлена информация о новых взрывах.