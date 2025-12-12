ТАСС: в Москве эвакуировали ВТБ Арену из-за угрозы минирования

На месте работают кинолог с собаками, также прибыли пожарные и скорая помощь

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверяют ВТБ Арену на Ленинградском проспекте Москвы после анонимного сообщения с угрозами взрыва. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Поступила анонимка с угрозой взрыва в ВТБ Арене. Эвакуировано около 1,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

На месте работают кинолог с собаками. Также на поддежурство прибыли пожарные и скорая помощь. Эвакуация прошла спокойно.

По данным из афиши, в 20:00 в ВТБ Арене начался концерт. Также в здании работает торговый центр "Арена плаза".

С ноября 2019 года в России поступают сообщения о якобы минированиях различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. После проверок все они оказывались ложными.