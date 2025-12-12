В Череповце арестовали курьера, который забирал деньги у жертв мошенников

Один из потерпевших передал подозреваемому 20 млн рублей

ВОЛОГДА, 12 декабря. /ТАСС/. Житель Новосибирска 2002 года рождения забирал деньги у жертв мошенников из нескольких регионов России, один из потерпевших передал подозреваемому 20 млн рублей. Его последней жертвой перед задержанием и арестом стал мужчина из Череповца, который отдал ранее судимому курьеру 9,5 млн рублей, говорится в сообщении УМВД РФ по Вологодской области.

"В УМВД России "Череповец" обратился местный житель 1963 года рождения и рассказал, что стал жертвой мошеннической схемы. Сначала он получил смс от якобы руководителя организации, где раньше работал. Затем поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и предупредил мужчину о попытке хищения его сбережений сотрудниками банка. В результате череповчанин передал курьеру более 7 млн рублей наличными, а чуть позже через банкомат перевел еще более 2,5 млн рублей. <...> Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Новосибирска 2002 года рождения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что до этого он забрал сбережения у жителей Сибири, Поволжья, Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана, Бурятии и Вологодской области. Подозреваемый арестован. Мужчину сняли с авиарейса в Ярославль. Установлено, что он направлялся в Вологду, чтобы забрать у жертвы мошенников очередную сумму денег. Новосибирца доставили в Череповец для допроса.

Оказалось, молодой человек после освобождения из колонии искал работу, но в легальных предложениях о трудоустройстве его не устраивала заработная плата. Объявление о вакансии курьера он нашел в одном из популярных мессенджеров. Всего мужчину подозревают в 10 эпизодах преступной деятельности. "Самым крупным уловом стала поездка злоумышленника в Восточную Сибирь, где он забрал у другого курьера в общей сложности более 20 млн рублей наличными. Денежные средства он отвез в столицу", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведется следствие.