ВСУ один раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР

Стало известно о двух пострадавших

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли один удар по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, стало известно о двух пострадавших. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Один факт атаки вооруженных формирований Украины [зафиксирован]. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Также поступили сведения о ранении двух гражданских лиц за 11 декабря в населенных пунктах Красноармейск и Артемово (городской округ Горловка)", - говорится в сообщении.

Единственная атака ВСУ произошла на горловском направлении.