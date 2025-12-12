DPA: в аэропорту Франкфурта-на-Майне у пассажира изъяли 11 270 алмазов

Представители таможни задержали 53-летнего мужчину, прилетевшего из Анголы, и поместили его под стражу

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни в аэропорту Франкфурта-на-Майне обнаружили более 11 270 алмазов в ручной клади пассажира, прилетевшего из Анголы, и изъяли их. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на таможенников и федеральную полицию.

По его информации, алмазы были спрятаны в двойном дне. Для определения их стоимости необходимо провести оценку. Правоохранители, как отмечает DPA, задержали 53-летнего мужчину, прилетевшего во Франкфурт из Анголы, и поместили его под стражу.

Вероятно, он не задекларировал природные алмазы при въезде, как того требовали правила, и не смог предъявить необходимый сертификат, резюмирует агентство.