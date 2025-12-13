Дело предполагаемого лидера ОПГ "Трифоновские" поступило в суд в третий раз

Заседание пройдет 16 декабря

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Приморский краевой суд в третий раз принял к рассмотрению уголовное дело в отношении Александра Ясина и Евгения Бычкова, обвиняемых в бандитизме, незаконном обороте оружия и убийстве. Об этом сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.

"Приморский районный суд принял к рассмотрению по существу уголовное дело в отношении Ясина и Бычкова. Процесс уже идет", - сказала она. Дело уже дважды поступало в краевой суд для рассмотрения по существу, но оба раза было возвращено прокурору.

Руководитель объединенной пресс-службы судов региона уточнила, что сторона защиты направила апелляционную жалобу в вышестоящий суд на избранную меру пресечения в виде содержания под стражей. Следующее судебное заседание по уголовному делу пройдет 16 декабря.

По версии следствия, в 1990-х годах во Владивостоке создана вооруженная банда "Трифоновские", в которой участвовал, а затем руководил Ясин. "Трифоновские" занимались вымогательством, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях. Также Ясин обвиняется в двух убийствах, совершенных во время существования банды, и в уклонении от налогов.

Второй фигурант - Бычков - в сентябре 1995 года совместно с Игорем Ковальчуком совершил убийство участника другой преступной группировки в подъезде дома по улице Красного Знамени во Владивостоке, а также до 2024 года хранил у себя оружие, принадлежащее членам банды.