В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне

Их состояние удовлетворительное

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Отравление хлором в бассейне произошло в якутском городе Нерюнгри, всего пострадали 13 детей. Медики оценили их состояние как удовлетворительное, сообщили в Минздраве Якутии.

"Министерство здравоохранения Якутии информирует о происшествии, связанном с отравлением детей хлором в бассейне города Нерюнгри, - говорится в сообщении. - В приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы скорой помощью были доставлены 11 детей, еще двое обратились самостоятельно. Дети были осмотрены врачами, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние детей оценивается специалистами как удовлетворительное".

Дети были направлены на амбулаторное лечение и взяты под медицинское наблюдение врачей на дому, уточнили в ведомстве.