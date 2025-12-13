В Ростовской области отразили атаку БПЛА в трех районах

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Атака БПЛА отражена в трех районах Ростовской области, в результате пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Силами ПВО ночью отражена атака БПЛА по северу Ростовской области - в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что информация о последствиях на земле уточняется.