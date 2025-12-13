ТАСС: по факту хищения у Росгвардии почти 40 млн рублей завели дело

По данным следствия, деньги присвоили при выполнении гособоронзаказа на строительные работы

БАЛАШИХА /Московская область/, 13 декабря. /ТАСС/. Военный следственный отдел СК РФ по Балашихинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств Росгвардии в размере 39,6 млн рублей, выделенных для госконтракта на строительство инженерной инфраструктуры и парково-складской зоны военного городка войсковой части. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Руководством строительной компании ООО "Виту проект" и неустановленными должностными лицами ФГКУ "4 центр заказчика-застройщика Росгвардии" были похищены 39,6 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на строительные работы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

По информации собеседника, генеральный директор ООО "Виту проект" Сергей Архипов и его заместитель Александр Захариков заключили государственный контракт с ФГКУ "4 центр заказчика-застройщика Росгвардии" на 374 млн рублей, который в дальней был увеличен до 426 млн рублей. Строительная компания получила аванс в размере 211 млн рублей на выполнение строительных работ.

Руководство ООО "Виту проект" вместе с неустановленными должностными лицами Росгвардии решили похитить бюджетные денежные средства путем обмана заказчика о намерении исполнителя исполнить свои обязательства. Таким образом, ООО "Виту проект" сдала работы по объекту на 242 млн рублей, но заказчиком были приняты работы только на 55 млн рублей. Строительная компания без объяснения причины не выполняла в дальнейшем работы по госконтракту, ввиду чего Росгвардией в одностороннем порядке договор был расторгнут.

Проверка фактически выполненных работ, а также их прием выявили ущерб, нанесенный Росгвардии, в размере 39,6 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.