В Саратовской области из-за атаки беспилотников погибли два человека

Повреждены фасады некоторых зданий

САРАТОВ, 13 декабря. /ТАСС/. В Саратовской области два человека стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

"В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. <…> Два человека погибли", - написал он.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким, отметив, что им будет оказана вся необходимая поддержка.

В ходе атаки дронов повреждены фасады некоторых зданий. "Были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было", - добавил глава региона.

По словам Бусаргина, в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, задействованные в ликвидации последствий. Для пострадавших развернут пункт временного размещения. Жители, у которых повреждено имущество, получат материальную помощь из регионального бюджета. Сотрудники администрации проведут поквартирный обход, уточнил губернатор.

"Первоочередная задача - в максимально короткие сроки заменить поврежденные стеклопакеты. <…> Все основные работы планируется завершить в течение дня. Кроме того, привлечена организация, которая проведет дополнительное обследование конструкций здания", - отметил Бусаргин.