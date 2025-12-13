В Чувашии грузовик врезался в трубопровод

Без газоснабжения остались около 100 частных домов

ЧЕБОКСАРЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Грузовой автомобиль врезался в газовую трубу в селе Порецкое в Чувашии, в результате без газоснабжения остались около 100 частных домов. Об этом сообщается Telegram-канале прокуратуры Чувашской Республики.

"Предварительно установлено, что <…> грузовой автомобиль <…> с неопущенным кузовом совершил столкновение с газовой трубой, проходящей аркой через проезжую часть по улице Октябрьская в селе Порецкое. <…> В результате повреждения трубопровода без газоснабжения остались порядка 100 индивидуальных жилых домов, в большинстве из которых установлена газовая система отопления", - говорится в сообщении.

В здании дома культуры организован пункт временного размещения местных жителей, оставшихся без теплоснабжения, уточнили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, за рулем транспортного средства находился 20-летний мужчина. В надзорном ведомстве отметили, что утечка газа была оперативно ликвидирована экстренными службами, ведутся ремонтные работы. На месте происшествия находится прокурор района Алексей Мочалов.