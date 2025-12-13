В Ярославской области ликвидировали пожар на территории Никитского монастыря

В тушении участвовали 18 человек и 6 единиц техники

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Пожар ликвидирован в общежитии на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении участвовали 18 человек и 6 единиц техники. "В результате пожара уничтожена кровля на площади 250 кв. м, повреждены перекрытия второго этажа на площади 170 кв. м, повреждены комнаты второго этажа на площади 170 кв. м. Пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.

Никитский мужской монастырь расположен на окраине города, в северной его части, на берегу Плещеева озера. Это самый древний монастырь Переславля-Залесского, основанный ранее 1186 года, и один из древнейших в России. Посвящен святому Никите Великомученику.