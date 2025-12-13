ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Кривом Роге ночью обесточилась вся критическая инфраструктура

К утру удалось частично восстановить энергоснабжение, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул
Редакция сайта ТАСС
06:44

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вся критическая инфраструктура Кривого Рога Днепропетровской области Украины оказалась обесточена ночью. Об этом сообщил в Telegram-канале глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"Ночью произошло аварийное отключение от электричества по высоковольтным линиям всех объектов критической инфраструктуры", - написал он.

В настоящий момент энергоснабжение частично удалось восстановить. Ночью в регионе объявлялась воздушная тревога. Сейчас Днепропетровская область также находится в красной зоне. 

Украина