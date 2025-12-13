В Кривом Роге ночью обесточилась вся критическая инфраструктура

К утру удалось частично восстановить энергоснабжение, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вся критическая инфраструктура Кривого Рога Днепропетровской области Украины оказалась обесточена ночью. Об этом сообщил в Telegram-канале глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"Ночью произошло аварийное отключение от электричества по высоковольтным линиям всех объектов критической инфраструктуры", - написал он.

В настоящий момент энергоснабжение частично удалось восстановить. Ночью в регионе объявлялась воздушная тревога. Сейчас Днепропетровская область также находится в красной зоне.