В Кузбассе в ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. На трассе Бийск - Мартыново - Кузедеево в Новокузнецком округе Кемеровской области три человека погибли, еще один получил травмы в результате ДТП. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Следователем ОМВД России "Новокузнецкий" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В соответствии с санкциями статьи максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, утром 13 декабря на 239-м километре автодороги водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером Honda Crossroad. В результате столкновения погибли 44-летний водитель Honda и два пассажира Kia 37 лет и 41 года. Также в больницу с травмами доставлена пассажирка Honda.

В ходе следствия будут назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы для установления причин ДТП.