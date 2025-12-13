Два района Николаевской области обесточены

Кроме того, сообщали о взрывах в регионе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Отключение света произошло в двух районах Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким в своем Telegram-канале.

"Без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов области", - написал Ким, не приведя подробностей.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в Telegram-канале, что в городе встал электротранспорт.

"Сегодня на маршрутах города будут осуществлять перевозки исключительно троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 км (до полной разрядки аккумуляторных батарей). Движение трамваев и троллейбусов приостановлено", - сообщил он.

Ночью в Николаевской области объявлялась тревога. Также сообщалось о взрывах в регионе.