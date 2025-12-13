В Тверской области при пожаре в доме погибли двое малолетних детей

ТВЕРЬ, 13 декабря. /ТАСС/. В населенном пункте Игнатово в Тверской области двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме. По факту гибели организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного в населенном пункте Игнатово. В доме находились двое малолетних детей. По факту их гибели ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, причины возгорания и очаг будут определены после проведения экспертиз.