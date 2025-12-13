В большей части Одессы нет тепло- и водоснабжения

Обесточены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Тепло- и водоснабжение отсутствует в большей части города Одессы. Об этом сообщил в Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Лысак.

"Обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло - и водоснабжение", - написал он.

Ночью и утром сообщалось о взрывах в Одесской области. Глава региона Олег Кипер в Telegram-канале сообщал о повреждениях объектов энергетической и промышленной инфраструктуры области.