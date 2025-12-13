В Башкирии в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

УФА, 13 декабря. /ТАСС/. В Давлекановском районе Башкирии столкнулись два автомобиля, в результате погибли два человека. Еще двое получили травмы, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Башкирии.

"Предварительно известно, что на <…> дороге Давлеканово - Толбазы водитель Chery Tiggo не справился с управлением и столкнулся с Lada Granta. В результате ДТП водитель Lada и его супруга погибли, <…> еще один пассажир из автомобиля Lada и водитель [иномарки] с различными травами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.