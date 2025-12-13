В Кировоградской области без света остались 19 населенных пунктов
Редакция сайта ТАСС
07:47
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. 19 населенных пунктов Кировоградской области Украины остались без электроснабжения в результате взрывов. Об этом сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
"Повреждена энергетическая инфраструктура области. Без света сейчас 19 населенных пунктов", - написал он в своем Telegram-канале, не сообщив, какие это пункты.
Ночью сирены воздушной тревоги в Кировоградском регионе звучали более шести часов.