В Кировоградской области без света остались 19 населенных пунктов

Причиной этого стали взрывы, уточнил глава местной администрации Андрей Райкович

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. 19 населенных пунктов Кировоградской области Украины остались без электроснабжения в результате взрывов. Об этом сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.

"Повреждена энергетическая инфраструктура области. Без света сейчас 19 населенных пунктов", - написал он в своем Telegram-канале, не сообщив, какие это пункты.

Ночью сирены воздушной тревоги в Кировоградском регионе звучали более шести часов.