ВСУ выпустили 60 БПЛА и 44 боеприпаса по Белгородской области за сутки

Также количество пострадавших после удара беспилотника по частному дому в селе Бирюч увеличилось до двух

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили 60 беспилотников и 44 боеприпаса по территории Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселкам Горьковский, Чапаевский, селам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Козинка, Пороз и Сподарюшино выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и произведены атаки 16 беспилотников. В городе Грайворон повреждены здание коммерческого объекта, забор частного дома, 2 хозпостройки, автомобиль и ГАЗель, в селе Головчино - 2 частных дома, в селе Глотово - хозпостройка, 2 машины и частный дом, в поселке Чапаевский - объект инфраструктуры, в районе села Дорогощь - легковой автомобиль, в селе Гора-Подол - 2 частных дома и надворная постройка", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба региона, в Валуйском округе по селам Бирюч, Борки, Долгое, Казинка и Кукуевка произведены атаки пяти беспилотников, три из которых подавлены. На участке автодороги Казинка - Рябики поврежден автомобиль. Кроме того, количество пострадавших в результате удара беспилотника по частному дому в селе Бирюч увеличилось до двух человек - в больницу доставлен муж пострадавшей женщины. По оценке медиков, состояние женщины тяжелое, у мужчины - средней степени тяжести.

Также, по данным оперштаба, в Белгороде взрывотехники министерства обороны завершили работы на территории социального объекта, боеприпас извлечен и вывезен для дальнейшей ликвидации. В Белгородском округе поселок Малиновка, села Никольское и Ясные Зори подверглись атакам восьми беспилотников, шесть из которых подавлены и сбиты, в селе Ясные Зори повреждены легковой автомобиль и частный дом.

В Борисовском округе по селу Грузское выпущено три боеприпаса и совершены атаки пяти беспилотников, четыре из которых сбиты. В Волоконовском округе по поселкам Красный Пахарь, Пятницкое и Рай, селу Коновалово, а также хуторам Екатериновка и Шаховка ВСУ выпустили шесть боеприпасов и нанесли удары шестью беспилотниками, три из которых подавлены и сбиты. В поселке Красный Пахарь повреждена ГАЗель, в селе Коновалово - частный дом, в поселке Рай - автомобиль, в хуторе Шаховка - два частных дома. Также в Краснояружском округе по поселкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, селам Вязовое, Колотиловка и Поповка в ходе 8 обстрелов выпущены 25 снарядов и совершены атаки 2 беспилотников, один из которых подавлен. Кроме того, над Ровеньским округом системой ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа, без последствий.

Как сообщили в оперштабе, в Шебекинском округе город Шебекино, села Архангельское, Графовка, Мешковое, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка атакованы 16 беспилотниками, 12 из которых подавлены и сбиты, в городе Шебекино повреждены легковой автомобиль и 2 КамАЗа, в селе Нежеголь - надворная постройка и 2 частных дома, в селе Графовка - частный дом, также уничтожена огнем кровля летней кухни.