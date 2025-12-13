В Нерюнгри после отравления детей в бассейне завели уголовное дело

Причиной ухудшения самочувствия несовершеннолетних стало токсическое действие хлора

ЯКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в бассейне города Нерюнгри в Якутии. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Якутии.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по сообщению об отравлении 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет вечером 12 декабря после посещения секции плавания в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса", - говорится в сообщении.

По данным следствия, дети почувствовали недомогание и были обследованы медицинскими работниками, которые констатировали, что причиной ухудшения самочувствия несовершеннолетних стало токсическое действие хлора.

В настоящее время состояние детей стабильное, все отпущены домой на амбулаторное лечение, угрозы жизни и здоровью нет.

"Следователи провели осмотр места происшествия, опросы и иные первоначальные неотложные мероприятия. В рамках уголовного дела изучается техническая документация, регламентирующая требования к санитарному состоянию искусственного водоема, проводятся иные следственные действия, экспертные исследования", - отметили в ведомстве.