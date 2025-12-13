Bild: в ФРГ людей эвакуировали с рождественского рынка из-за возможной угрозы

По информации газеты, очевидцы рассказали, что видели молодого человека с огнестрельным оружием

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Посетители и продавцы рождественского рынка в центре города Дудерштадт (федеральная земля Нижняя Саксония) были эвакуированы в пятницу вечером из-за сообщений о возможной угрозе. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, очевидцы рассказали, что видели молодого человека с огнестрельным оружием. Рождественская ярмарка была закрыта около 20:30 (22:30 мск). В это время на рынке находились порядка 120 посетителей, все они были эвакуированы.

Свидетели сообщили, что видели мужчину в возрасте приблизительно от 17 до 20 лет с длинноствольным оружием. "Принятые полицией меры пока не привели к выявлению конкретной угрозы", - заявил руководитель полицейской инспекции Гёттингена Марко Хансман. Несмотря на интенсивные поиски, длившиеся несколько часов, подозреваемого пока найти не удалось.

Остается неясным, было ли оружие настоящим или муляжом, а также зачем молодой человек носил его с собой, указывает Bild. Расследование и поиски подозреваемого продолжаются.

В то же время правоохранители объявили об усилении присутствия в Дудерштадте в ближайшие дни в качестве меры предосторожности. Вместе с тем стражи порядка призвали не распространять слухи "о бомбах или других угрозах".