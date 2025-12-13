В Омской области при опрокидывании автомобиля пострадали четыре человека

По факту происшествия организована проверка

ОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. В Омской области четыре человека получили травмы в ДТП на автодороге Омск - Русская Поляна. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 29-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" в районе 55-го километра автодороги Омск - Русская Поляна не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

В результате столкновения медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам - женщинам в возрасте 54, 57 и 66 лет, а также 14-летнему подростку. По факту ДТП организована проверка.