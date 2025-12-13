Жительница Красноармейска: ВСУ расстреляли и зарубили топором семью в городе

Женщина Светлана слышала автоматную очередь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Украинские военные в городе Красноармейске ДНР расстреляли и зарубили топором семью. Об этом рассказала жительница города Светлана.

"У нас были соседи, виделись каждый день, ходили все вместе к одному колодцу. Лично я сама видела, зашли пять [солдат ВСУ]. Как выходили, я не видела, потому что я спряталась, но слышала очередь [автоматную]. Два дня мы не знали, что там произошло, потому что не встречались за водой, мы не выходили. На третий день мы аккуратненько туда пошли и увидели расстрелянного Антона в спину, и топором убитая его жена. Пришлось похоронить, нашли документы, подписали, <...> чтобы ясно было, кто в этих могилах лежит", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Женщина отметила, что даже когда сидели в подвалах, говорили друг другу, что все будет хорошо. Встречи с украинскими военными старались избегать. Закрывали подвалы, баррикадировали дома, чтобы рядом не разместились операторы дронов.

Как ранее сообщили в Минобороны России, переодевшиеся в гражданскую одежду военные ВСУ в Красноармейске по приказу должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к ВС РФ.

Об освобождении российскими войсками Красноармейска было объявлено 1 декабря.