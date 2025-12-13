ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Украине более 1 млн абонентов остаются без электроэнергии

По информации главы местного МВД Игоря Клименко, самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Николаевской областях
09:50

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 млн абонентов остаются без света на Украине из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в ночь на субботу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В результате ночных взрывов на объектах энергетики "без электроснабжения сейчас более миллиона абонентов", написал он.

По данным Клименко, "самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Николаевской областях".

Ранее также сообщалось об отключении света в части населенных пунктов Днепропетровской, Кировоградской и Черниговской областей. 

