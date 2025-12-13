В Пензенской области произошло массовое ДТП с участием более 20 машин

Авария случилась на трассе Р-208

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Авария с участием более 20 транспортных средств произошла на трассе Р-208 в Пензенской области. Об этом в Telegram-канале сообщает прокуратура региона.

"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что [в районе 271-го км на участке дороги Тамбов - Пенза] зафиксировано массовое ДТП с участием более 20 транспортных средств", - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

После ДТП правоохранители начали проверку работы ответственных лиц за содержание трассы Р-208. В частности, надзорное ведомство проверит соблюдение требований к зимнему содержанию дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие дорожного полотна нормативам.

ФКУ "Поволжуправтодор" сообщило о временном закрытии движения на участке трассы Р-208 с 265-го по 278-й км для ликвидации последствий ДТП.