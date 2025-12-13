ЗАЭС оказалась отрезана от внешнего электропитания в ночь на 13 декабря

Подобный случай стал 12-м с начала украинского конфликта, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси

ЗАЭС © Андрей Рубцов/ ТАСС

ВЕНА, 13 декабря. /ТАСС/. Запорожская АЭС оказалась полностью отрезана от внешнего электроснабжения в ночь на субботу, это стало 12-м подобным случаем с начала конфликта на Украине. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Запорожская АЭС ночью временно потеряла все внешнее электропитание из-за широкомасштабных военных действий, оказавших влияние на электросети. Обе линии в настоящее время возобновили работу", - привела его слова пресс-служба агентства.

Гросси также повторно подчеркнул необходимость проявления "сдержанности в военном плане" в целях избежания ядерного инцидента.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация делает все для купирования рисков безопасности на Запорожской АЭС и пользуется поддержкой руководства МАГАТЭ в этом вопросе. При этом он добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области "легче не становится".