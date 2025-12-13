Под Пензой несколько вагонов сошли с рельсов

Никто не пострадал

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Несколько вагонов сошли с рельсов в Пензенской области после столкновения локомотива и грузового поезда, из-за аварии ожидается задержка пассажирских поездов. Об этом сообщает в Telegram-канале Куйбышевская железная дорога.

"[В Пензенской области] при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда. "Ожидается задержка пассажирских поездов", - отмечается в сообщении.