В Прикамье при катании на мотобуксировщике по льду реки погибли два человека

Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели

ПЕРМЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Мужчина и женщина провалились под лед во время катания на мотобуксировщике по льду реки Буб в Пермском крае, они погибли. Об этом сообщает в Telegram-канале следственное управление СК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что 13 декабря <...> мужчина 1993 года рождения катался со своими знакомыми на мотобуксировщике по льду реки Буб. Во время движения мотобуксировщик провалился под лед, в результате чего [скончались] два пассажира - мужчина 1992 года рождения и женщина 1982 года рождения", - говорится в сообщении.

Проводится процессуальная проверка, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.