В Суздале из-за возгорания кровли аквапарка эвакуировали более 200 человек

Никто не пострадал
11:58
обновлено 14:08
ВЛАДИМИР, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуировали более 200 человек из аквапарка в Суздале. Причиной эвакуации стало возгорание на кровле здания, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар локализован на площади 150 кв. м., пострадавших нет. Из здания эвакуированы 210 человек. Распространение огня остановлено, тушение продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Позже ГУ МЧС по региону сообщили о ликвидации открытого горения. "Открытое горение ликвидировано, продолжается проливка", - отметили в пресс-службе ведомства.

