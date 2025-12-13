В Саратове из-за метели повалило десятки деревьев

В Энгельсе повреждена крыша дома

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Петрова/ ТАСС

САРАТОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Более 30 случаев падения зеленых насаждений зафиксировали в Саратове в результате сильной метели, сообщает мэрия города. В Энгельсе из-за сильного ветра частично повреждена кровля многоквартирного дома, рассказал глава Энгельсского района Максим Леонов.

"Непогода вносит свои коррективы в жизнь города. На данный момент уже зафиксировано свыше 30 случаев падения зеленых насаждений на улицах Саратова", - сообщила пресс-служба мэрии областного центра. Специалисты выезжают на места для распила и вывоза веток, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд и доступ к объектам инфраструктуры.

Глава Энгельсского района сообщил, что из-за сильного ветра частично повреждена крыша многоквартирного дома на улице Полиграфической. Леонов добавил, что находится на месте происшествия с министром строительства и ЖКХ Саратовской области Михаилом Бутылкиным, профильными заместителями и спасателями областной службы спасения. "Сотрудники администрации вместе с представителями управляющей организации провели поквартирный обход жителей на предмет необходимости предоставления маневренного жилья. Это не требуется, поврежденный участок расположен над нежилыми помещениями", - написал глава района в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что периметр дома огорожен, проезжая часть освобождена от обломков. Муниципалитет совместно с управляющей компанией начнет ремонт после завершения неблагоприятных погодных условий.