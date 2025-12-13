В Оренбургской области три вагона с пропан-бутаном сошли с рельсов

Из них два опрокинулись

ОРЕНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. В Оренбургской области три вагона-цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов, из них два опрокинулись. Об этом сообщает в Telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, <…> на путях примыкания к станции Тюльпан Южно-Уральской железной дороги при проведении маневренных работ допущен сход трех вагонов-цистерн с пропан-бутаном, два из которых опрокинулись", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили ТАСС, что инцидент произошел при производстве работ по выводу десяти вагонов-цистерн, груженных техническим пропан-бутаном. В ведомстве добавили, что утечки газа не допущено. На месте происшествия проводятся восстановительные работы. Устанавливаются причины и детали инцидента.

Управление МЧС по Оренбургской области сообщило журналистам, что погибших и пострадавших нет, железнодорожное полотно не разрушено. По данным спасателей, происшествие не повлияло на движение поездов.