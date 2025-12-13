В Москве бьюти-блогерам избрали запрет определенных действий по делу о клевете

Речь идет об Алексе и Арси Целесте

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы избрал запрет определенных действий в отношении супругов-блогеров Алекса и Арси Целесте (ранее - Алексей и Алена Фроловы) в рамках расследования уголовного дела о клевете. Как уточнил ТАСС один из участников процесса, следствие просило избрать фигурантам домашний арест.

"Дорогомиловский районный суд отклонил ходатайство следствия об избрании супругам меры пресечения в виде домашнего ареста. Вместе с тем фигурантам избран запрет определенных действий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, им вменяется в вину совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления). Блогерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, супругам Целесте официально предъявили обвинение.

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил исковое заявление российского бренда косметики "Космомедика", который требовал от супругов-блогеров Целесте 5 млн рублей в качестве репутационного ущерба. Кроме того, представители компании требовали взыскивать с блогеров по 20 тыс. рублей за каждый день, пока будет идти судебное разбирательство.

Супруги Целесте - авторы блога о красоте и макияже, несколько лет занимаются обзорами различной косметики, которые публикуют на своих страницах в социальных сетях, а также продают подписчикам бьюти-инструкции по уходу за собой. В их видеороликах, которые стали предметом судебного разбирательства, они заявляли, что продукция "Космомедики" якобы наносит вред здоровью и содержит опасные токсичные консерванты, которые могут провоцировать развитие раковых клеток.