В Ростовской и Волгоградской областях непогода нарушила электроснабжение

В устранении технарушений на энергообъектах задействованы 115 бригад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстанавливают нарушенное сильным ветром электроснабжение потребителей в отдельных районах Ростовской и Волгоградской областей, сообщила пресс-служба энергокомпании "Россети Юг".

"Сильный ветер в Ростовской области стал причиной технарушений на объектах электроэнергетики. Причиной нарушений электроснабжения в населенных пунктах донского региона стали сильный дождь и ветер порывами до 23 м/с. Порывы ветра в отдельных районах донского региона сегодня были такой силы, что под его натиском не устояли даже многотонные железобетонные опоры линий электропередачи. Больше всего от непогоды пострадали населенные пункты в восточной, северной и западной частях области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что энергетики наращивают силы и средства для ликвидации последствий непогоды в Ростовской области. В устранении технарушений на энергообъектах задействованы 115 бригад - почти 330 человек и 138 единиц спецтехники, в том числе высокой проходимости. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов используются резервные источники электроснабжения. Работы продолжатся до полного восстановления подачи электроэнергии и будут вестись круглосуточно.

Непогода нарушила также электроснабжение потребителей в отдельных районах Волгоградской области. Сильный ветер с порывами до 23 м/с стал причиной локальных нарушений электроснабжения в ряде населенных пунктов на севере и западе региона. В восстановительных работах задействованы шесть бригад - 30 человек и 6 единиц спецтехники. Специалисты компании обеспечивают потребителей электроэнергией, в том числе социально значимые объекты, по резервным схемам электроснабжения.